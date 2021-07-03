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Явлинский не станет баллотироваться в Госдуму

Ведомости

Один из основателей и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил, что не станет баллотироваться в депутаты Госдумы, сообщается на сайте партии.

«Григорий Явлинский сообщил делегатам, что сам не планирует баллотироваться в Госдуму, но намерен принять активное участие в избирательной кампании партии», — говорится в сообщении.

Явлинский также представил сопартийцам «молодой» список партии, федеральная часть которого состоит из одного человека – председателя партии Николая Рыбакова.

«Мы хотим уйти от темы президиума. Вот великий президиум, вы все на нас пашете, а мы потом двоих-троих возьмем за это в депутаты. Так не надо делать. Теперь в партии нет привилегированного класса, есть лидер, который символизирует, и этот лидер – председатель партии», — рассказал он.

Явлинский также отметил, что территория страны поделена на равноценные округа так, чтобы представители всех территориальных групп имели равные возможности быть избранными депутатами в случае преодоления партией проходного барьера.

Ранее по теме: Кандидаты малых партий могут попасть в Думу только из-за ошибок власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных