Явлинский не станет баллотироваться в Госдуму
Один из основателей и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил, что не станет баллотироваться в депутаты Госдумы, сообщается на сайте партии.
«Григорий Явлинский сообщил делегатам, что сам не планирует баллотироваться в Госдуму, но намерен принять активное участие в избирательной кампании партии», — говорится в сообщении.
Явлинский также представил сопартийцам «молодой» список партии, федеральная часть которого состоит из одного человека – председателя партии Николая Рыбакова.
«Мы хотим уйти от темы президиума. Вот великий президиум, вы все на нас пашете, а мы потом двоих-троих возьмем за это в депутаты. Так не надо делать. Теперь в партии нет привилегированного класса, есть лидер, который символизирует, и этот лидер – председатель партии», — рассказал он.
Явлинский также отметил, что территория страны поделена на равноценные округа так, чтобы представители всех территориальных групп имели равные возможности быть избранными депутатами в случае преодоления партией проходного барьера.