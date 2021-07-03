Явлинский не станет баллотироваться в Госдуму

«Мы хотим уйти от темы президиума. Вот великий президиум, вы все на нас пашете, а мы потом двоих-троих возьмем за это в депутаты. Так не надо делать. Теперь в партии нет привилегированного класса, есть лидер, который символизирует, и этот лидер – председатель партии», — рассказал он.