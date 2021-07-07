Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Пашинян оценил влияние российских миротворцев на ситуацию в Карабахе

Ведомости

После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась, но время от времени возникают очаги нестабильности. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности», — сказал Пашинян.

Переговоры Путина и Пашиняна состоялись сегодня в Москве. Глава российского государства в ходе встречи поздравил Пашиняна с результатами выборов.

«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я искренне вас поздравляю», — сказал Путин, его слова передает пресс-служба Кремля.

На заседании Совбеза Армении 27 мая Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном: вооруженные подразделения Армении и Азербайджана зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о вводе миротворцев на границу Армении и Азербайджана

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных