Пашинян оценил влияние российских миротворцев на ситуацию в Карабахе
После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась, но время от времени возникают очаги нестабильности. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».
«К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности», — сказал Пашинян.
Переговоры Путина и Пашиняна состоялись сегодня в Москве. Глава российского государства в ходе встречи поздравил Пашиняна с результатами выборов.
«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я искренне вас поздравляю», — сказал Путин, его слова передает пресс-служба Кремля.
На заседании Совбеза Армении 27 мая Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном: вооруженные подразделения Армении и Азербайджана зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций, а вдоль границы размещаются международные наблюдатели из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.