Пашинян оценил влияние российских миротворцев на ситуацию в Карабахе

«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я искренне вас поздравляю», — сказал Путин, его слова передает пресс-служба Кремля.