Лавров допустил попытки Запада спровоцировать протесты перед выборами

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Также будут избраны 450 депутатов, в том числе 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Принять участие в голосовании онлайн смогут жители семи субъектов страны. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.