Лавров допустил попытки Запада спровоцировать протесты перед выборами
Западные страны могут попытаться расшатать ситуацию в России и спровоцировать протесты перед выборами в Госдуму в сентябре, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.
«Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать», — сказал министр. Он предположил, что после этого может начаться кампания по непризнанию итогов выборов. Также Москва видит попытки западных стран повлиять на внутреннюю политику России. «Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут», — подчеркнул Лавров.
В качестве примеров таких попыток министр привел недавние военные провокации с кораблями НАТО у берегов Крыма, «нелегитимные» экономические санкции, похищения россиян за границей.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. Также будут избраны 450 депутатов, в том числе 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Принять участие в голосовании онлайн смогут жители семи субъектов страны. Это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.