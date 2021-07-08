Россия и Турция договорились о сотрудничестве в борьбе с киберпреступностью
Генпрокуратура России и минюст Турции подписали программу сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и киберпреступностью на 2021-2022 гг., передает ТАСС. Документ подписали генпрокурор России Игорь Краснов и замминистра юстиции Турции Якуп Могула в ходе встречи на полях конференции руководителей прокуратур европейских государств.
«Этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность, а также другим видам транснациональной преступности», — сказал Краснов. По его словам, реализация этих мероприятий позволит улучшить понимание правовых систем между двумя странами.
Генпрокурор России также встретился с генпрокурором при Верховном суде Турции Бекиром Шахином и отметил, что и межпрокурорское взаимодействие нуждается в динамичном развитии. Для этого, по его словам, нужно приступить к формированию необходимой правовой базы.