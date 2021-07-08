Россия и Турция договорились о сотрудничестве в борьбе с киберпреступностью

Генпрокурор России также встретился с генпрокурором при Верховном суде Турции Бекиром Шахином и отметил, что и межпрокурорское взаимодействие нуждается в динамичном развитии. Для этого, по его словам, нужно приступить к формированию необходимой правовой базы.