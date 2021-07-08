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Россия и Турция договорились о сотрудничестве в борьбе с киберпреступностью

Ведомости

Генпрокуратура России и минюст Турции подписали программу сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и киберпреступностью на 2021-2022 гг., передает ТАСС. Документ подписали генпрокурор России Игорь Краснов и замминистра юстиции Турции Якуп Могула в ходе встречи на полях конференции руководителей прокуратур европейских государств.

«Этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность, а также другим видам транснациональной преступности», — сказал Краснов. По его словам, реализация этих мероприятий позволит улучшить понимание правовых систем между двумя странами.

Генпрокурор России также встретился с генпрокурором при Верховном суде Турции Бекиром Шахином и отметил, что и межпрокурорское взаимодействие нуждается в динамичном развитии. Для этого, по его словам, нужно приступить к формированию необходимой правовой базы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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