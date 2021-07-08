Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в международный розыск
Экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в международный розыск по делу о деятельности киргизского золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.
«По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев», — сказал Ташиев (цитата по ТАСС). По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников. Так, в розыск объявлены экс-глава совета директоров золотодобывающей госкомпании «Кыргызалтын» Алексей Елисеев, а также сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев.
Киргизское издание 24.kg поясняет, что им вменяют злоупотребления должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко», участвовавшей в разработке золоторудного месторождения Кумтор. Фигурантами также являются бывшие премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов. Но им дали согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности, равно как и экс-главе киргизской золотодобывающей госкомпании «Кыргызалтын» Дастану Сарыгулову.
Дело касается разработки месторождения Кумтор в 1990-е гг. инвесторами из Канады, в течение более 20 лет соглашение неоднократно пересматривалось киргизскими властями. В 2021 г. Бишкек отстранил канадскую Centerra от разработки месторождения и ввел внешнее управление.
Акаев — первый президент Киргизии (с 1991 по 2005 г.). После «революции тюльпанов» 2005 г. он покинул страну и сейчас живет в Москве. В мае 2006 г. Акаев, по образованию математик, был избран иностранным членом Российской академии наук, с 2014 г. работает в НИУ ВШЭ на факультете социальных наук.
Сменивший Акаева Бакиев возглавлял Киргизию в 2005-2010 гг. и был свергнут в ходе так называемой «апрельской революции» 2010 г. Сейчас он живет в Белоруссии. Минск не удовлетворил многочисленные требования Бишкека об экстрадиции Бакиева.