Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в международный розыск

Акаев — первый президент Киргизии (с 1991 по 2005 г.). После «революции тюльпанов» 2005 г. он покинул страну и сейчас живет в Москве. В мае 2006 г. Акаев, по образованию математик, был избран иностранным членом Российской академии наук, с 2014 г. работает в НИУ ВШЭ на факультете социальных наук.