Захарова раскритиковала призыв Франции не признавать российские вакцины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление госсекретаря французского внешнеполитического ведомства о российских и китайских вакцинах «гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».
Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС.
«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией. Особенно поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.