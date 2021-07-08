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Байден назвал сроки завершения военной миссии США в Афганистане

Ведомости

Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки. 

«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа», — сказал он, выступая в Белом доме (цитата по ТАСС). При этом, по его словам, «метастазы терроризма распространились за пределы Афганистана, и США будут заниматься нейтрализацией этих угроз, заявил Байден».

Байден подчеркнул, что определение дальнейшей судьбы Афганистана — «это задача его собственного народа». При этом США будут продолжать оказывать поддержку силам безопасности Афганистана и гуманитарную помощь Кабулу.

Сегодня в Москву для переговоров прибыла делегация политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения Сухейль Шахин. 

По словам Шахина, основной целью визита делегации является обсуждение ситуации на севере Афганистана.

«Захват Афганистана военным способом не является нашей политикой. Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе. Мы еще раз подтвердили нашу приверженность политическому решению здесь, в Москве», — заявил Шахин.

Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена, этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана», при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над рядом регионов страны.

Ранее по теме: Лавров заявил о признании США провала их миссии в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных