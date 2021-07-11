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Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Ведомости

Явка на досрочных выборах в парламент Молдавии уже превысила 33,3%, соответственно, они считаются состоявшимися.

По данным на 17.40 мск явка составила 39,03%, всего проголосовало 1 167 216 жителей страны.

Председатель ЦИК республики Дорин Чимил сообщил, что серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было, передает ТАСС.

На сегодняшних выборах граждане республики изберут 101 депутата, на территории Молдавии открыто 2000 избирательных участков, еще 191 – за ее пределами.

В ноябре 2020 г. основатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, бывший глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. В декабре Санду выступила на митинге в Кишиневе, потребовав от правительства уйти в отставку, чтобы начать процедуру роспуска парламента.

В конце апреля Санду подписала указ о досрочном роспуске парламента. 

«Необходимо как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором находится уходящий парламент», – говорила тогда президент.

За места в парламенте республики борется и блок коммунистов и социалистов, который возглавляют Владимир Воронин и Игорь Додон, оба – экс-президенты страны.

Ранее по теме: Президент Молдавии подписала указ о досрочном роспуске парламента
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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