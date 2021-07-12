Президент Мексики призвал США отменить санкции против Кубы
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал США отменить введенное против Кубы продовольственное эмбарго, потому что этот шаг поможет ее жителям. Такое заявление он сделал на фоне протестов, которые прошли на острове из-за нехватки базовых продовольственных товаров, сообщает Reuters.
«Правда в том, что если вы хотите помочь Кубе, первое, что нужно сделать, это снять блокаду с Кубы, как того требует большинство стран», — сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции.
«Это станет настоящим гуманитарным жестом. Ни одна страна в мире не должна быть обнесена оградой, быть заблокированной», — добавил мексиканский лидер.
Также политик выразил солидарность с кубинским народом, призвав другие страны не вмешиваться в дела острова и не использовать ситуацию в политических целях. Кроме того, он призвал к мирному разрешению ситуации с протестами, подчеркнув, что Мексика готова направить на Кубу медикаменты, вакцины и еду, если ее правительство попросит об этом.
Как отмечает агентство, в нескольких городах Кубы в воскресенье прошли уличные демонстрации, участники которых требовали смены власти. Экономический кризис на «острове свободы» усугубился вследствие пандемии коронавируса: жители недовольны нехваткой продовольствия, а также тем, как власти борются с пандемией.
Санкции США против Кубы были введены в 1960 году после национализации американского имущества местными властями и впоследствии неоднократно расширялись. Среди прочего, Вашингтон запретил поставку на Кубу любых американских товаров, также запрещено ввозить кубинские товары в США. В этой связи Куба вынуждена закупать товары из более отдаленных стран по более высоким ценам. Для отмены экономического эмбарго США выставили ряд условий, включая «демократизацию» власти.