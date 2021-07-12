Президент Мексики призвал США отменить санкции против Кубы

Также политик выразил солидарность с кубинским народом, призвав другие страны не вмешиваться в дела острова и не использовать ситуацию в политических целях. Кроме того, он призвал к мирному разрешению ситуации с протестами, подчеркнув, что Мексика готова направить на Кубу медикаменты, вакцины и еду, если ее правительство попросит об этом.