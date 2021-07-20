Посольство России предостерегло США от гиперзвукового оружия в Европе
Посольство России в США предостерегло США от развертывания в Европе гиперзвуковых ракет, так как в случае их запуска у России не останется времени на принятие решения; такой шаг может повысить вероятность конфликта.
Так в посольстве прокомментировали заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который прокомментировал успешный запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» 19 июля в рамках испытаний. По мнению Кирби, «новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально дестабилизируют обстановку и представляют значительные риски, поскольку они являются системами, способными нести ядерный заряд». Он отметил, что США вместе с союзниками по НАТО привержены политике сдерживания, способствуя поддержанию стабильности в регионе.
«Мы хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет США в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставило бы России очень мало времени для принятия решения или не оставило его совсем и повысило бы вероятность преднамеренного конфликта», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
19 июля Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 км. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч). Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.