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Посольство России предостерегло США от гиперзвукового оружия в Европе

Ведомости

Посольство России в США предостерегло США от развертывания в Европе гиперзвуковых ракет, так как в случае их запуска у России не останется времени на принятие решения; такой шаг может повысить вероятность конфликта.

Так в посольстве прокомментировали заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который прокомментировал успешный запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» 19 июля в рамках испытаний. По мнению Кирби, «новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально дестабилизируют обстановку и представляют значительные риски, поскольку они являются системами, способными нести ядерный заряд». Он отметил, что США вместе с союзниками по НАТО привержены политике сдерживания, способствуя поддержанию стабильности в регионе.

«Мы хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет США в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставило бы России очень мало времени для принятия решения или не оставило его совсем и повысило бы вероятность преднамеренного конфликта», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

19 июля Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 км. Скорость полета «Циркона» составила около 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч). Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты «Циркон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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