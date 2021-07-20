Посольство России предостерегло США от гиперзвукового оружия в Европе

«Мы хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет США в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их короткое время полета оставило бы России очень мало времени для принятия решения или не оставило его совсем и повысило бы вероятность преднамеренного конфликта», — говорится в сообщении посольства в Twitter.