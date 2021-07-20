Путин связал будущее авиации с развитием искусственного интеллекта
Будущее развитие авиации связано с беспилотниками, роботизированными комплексами и искусственным интеллектом, заявил президент России Владимир Путин на открытии Международного авиакосмического салона (МАКС) в Жуковском.
«МАКС устремлён в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта. Все эти направления также широко представлены на авиасалоне», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
По его словам, то, что сегодня представлено на МАКС, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику.
Он также отметил, что необходимо активно привлекать в авиакосмическую отрасль молодых перспективных профессионалов.
МАКС-2021 в этом году проходит с 20 по 25 июля. Посетителей салона пропускают на территорию только при наличии QR-кода, ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса.