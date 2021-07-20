Песков заявил о разработке гиперзвукового оружия в ответ на шаги США и НАТО

«Мы сталкивались с определенными шагами США и НАТО, которые наносили ущерб существующему паритету… <…> Это требовало принятия мер, которые способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета. Что и было сделано. В том числе это и ответ на ПРО вблизи российских границ», — отметил Песков.