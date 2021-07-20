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Песков заявил о разработке гиперзвукового оружия в ответ на шаги США и НАТО

Ведомости

Россия начала разрабатывать гиперзвуковое оружие, чтобы обезопасить себя от действий США и НАТО, которые наносили ущерб ядерному паритету, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, что новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально дестабилизируют обстановку.

«Мы сталкивались с определенными шагами США и НАТО, которые наносили ущерб существующему паритету… <…> Это требовало принятия мер, которые способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета. Что и было сделано. В том числе это и ответ на ПРО вблизи российских границ», — отметил Песков.

Он пояснил, что ущерб ядерному паритету нанесло создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии и других странах вблизи от российских границ. Такие установки способны также запускать ударные ракеты, добавил Песков.

19 июля Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 км. Скорость полета «Циркона» составила около 7 махов (1 мах = 1193,256 км/ч). Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.

Кирби в ходе пресс-конференции заявил, что «новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально дестабилизируют обстановку и представляют значительные риски, поскольку они являются системами, способными нести ядерный заряд». Он отметил, что США вместе с союзниками по НАТО привержены политике сдерживания, способствуя поддержанию стабильности в регионе.

Посольство России в США в ответ заявило, что потенциальное развертывание гиперзвуковых ракет США в Европе будет дестабилизирующим. Короткое время полета ракет не оставит России времени для принятия решения и может повысить вероятность преднамеренного конфликта.

Ранее по теме: Посольство России предостерегло США от гиперзвукового оружия в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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