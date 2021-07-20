Песков заявил о разработке гиперзвукового оружия в ответ на шаги США и НАТО
Россия начала разрабатывать гиперзвуковое оружие, чтобы обезопасить себя от действий США и НАТО, которые наносили ущерб ядерному паритету, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, что новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально дестабилизируют обстановку.
«Мы сталкивались с определенными шагами США и НАТО, которые наносили ущерб существующему паритету… <…> Это требовало принятия мер, которые способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета. Что и было сделано. В том числе это и ответ на ПРО вблизи российских границ», — отметил Песков.
Он пояснил, что ущерб ядерному паритету нанесло создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии и других странах вблизи от российских границ. Такие установки способны также запускать ударные ракеты, добавил Песков.
19 июля Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 км. Скорость полета «Циркона» составила около 7 махов (1 мах = 1193,256 км/ч). Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.
Кирби в ходе пресс-конференции заявил, что «новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально дестабилизируют обстановку и представляют значительные риски, поскольку они являются системами, способными нести ядерный заряд». Он отметил, что США вместе с союзниками по НАТО привержены политике сдерживания, способствуя поддержанию стабильности в регионе.
Посольство России в США в ответ заявило, что потенциальное развертывание гиперзвуковых ракет США в Европе будет дестабилизирующим. Короткое время полета ракет не оставит России времени для принятия решения и может повысить вероятность преднамеренного конфликта.