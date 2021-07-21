МИД ответил на обвинения Польши в отказе вернуть обломки президентского Ту-154
Обвинения Польши в том, что Россия отказом вернуть Варшаве обломки потерпевшего крушение в 2010 г. самолета Ту-154, где находился президент республики Лех Качиньский, не уважает принципы цивилизованного мира и нарушает международное право, несостоятельны. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований. Польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются», — заявила она.
Захарова назвала «абсолютно беспочвенными» попытки Варшавы добиться возвращения обломков президентского Ту-154, ссылаясь на международное право. Она отметила, что Москва неоднократно выражала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам лайнера.
Также представитель МИДа сообщила, что российская Генпрокуратура направила в Польшу запрос о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Однако пока ответ не был получен.
«Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», — резюмировала Захарова.
Ранее замглавы польского МИДа Марчин Пшидач в интервью изданию wPolsce обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира», неисполнении обязанностей и отказе отвечать на призывы международного сообщества. Он отметил, что сейчас контакты между странами возможны лишь на низком уровне.
Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.