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МИД ответил на обвинения Польши в отказе вернуть обломки президентского Ту-154

Ведомости

Обвинения Польши в том, что Россия отказом вернуть Варшаве обломки потерпевшего крушение в 2010 г. самолета Ту-154, где находился президент республики Лех Качиньский, не уважает принципы цивилизованного мира и нарушает международное право, несостоятельны. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований. Польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств. В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются», — заявила она.

Захарова назвала «абсолютно беспочвенными» попытки Варшавы добиться возвращения обломков президентского Ту-154, ссылаясь на международное право. Она отметила, что Москва неоднократно выражала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам лайнера.

Также представитель МИДа сообщила, что российская Генпрокуратура направила в Польшу запрос о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Однако пока ответ не был получен.

«Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», — резюмировала Захарова.

Ранее замглавы польского МИДа Марчин Пшидач в интервью изданию wPolsce обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира», неисполнении обязанностей и отказе отвечать на призывы международного сообщества. Он отметил, что сейчас контакты между странами возможны лишь на низком уровне.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.

Ранее по теме: Суд отказался арестовать диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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