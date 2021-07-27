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Кремль исключил предложенную в Турции сделку по Крыму

Ведомости

Российские регионы не могут быть предметом сделок, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала по взаимному признанию Москвой и Анкарой Кипра и Крыма.

«Вряд ли уважаемый профессор может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, российские регионы никогда не могут быть предметом каких-то сделок, это исключено», — сказал он.

Накануне Унал рассказал изданию «Лента.ру» о гипотетической сделке, согласно которой Россия могла бы признать независимым государством Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК), а Турция отказалась бы от заявлений, будто Крым является территорией Украины. Ученый уточнил, что Москве достаточно не препятствовать другим странам в признании ТРСК и «начать прямую торговлю с Северным Кипром». Анкара же в этом случае могла бы согласиться позволить своим авиакомпаниям совершать прямые рейсы на российский полуостров.

11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма» и выступил «за территориальную целостность и суверенитет Украины». Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что ему подобные высказывания «не интересны».

Референдум о возвращении Крыма в состав России прошел в 2014 г. По его итогам большинство участвовавших в голосовании жителей полуострова высказались в пользу перехода региона в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Путин прокомментировал заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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