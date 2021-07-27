Кремль исключил предложенную в Турции сделку по Крыму
Российские регионы не могут быть предметом сделок, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала по взаимному признанию Москвой и Анкарой Кипра и Крыма.
«Вряд ли уважаемый профессор может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых, российские регионы никогда не могут быть предметом каких-то сделок, это исключено», — сказал он.
Накануне Унал рассказал изданию «Лента.ру» о гипотетической сделке, согласно которой Россия могла бы признать независимым государством Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК), а Турция отказалась бы от заявлений, будто Крым является территорией Украины. Ученый уточнил, что Москве достаточно не препятствовать другим странам в признании ТРСК и «начать прямую торговлю с Северным Кипром». Анкара же в этом случае могла бы согласиться позволить своим авиакомпаниям совершать прямые рейсы на российский полуостров.
11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма» и выступил «за территориальную целостность и суверенитет Украины». Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что ему подобные высказывания «не интересны».
Референдум о возвращении Крыма в состав России прошел в 2014 г. По его итогам большинство участвовавших в голосовании жителей полуострова высказались в пользу перехода региона в российскую юрисдикцию.