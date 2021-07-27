Кремль исключил предложенную в Турции сделку по Крыму

Накануне Унал рассказал изданию «Лента.ру» о гипотетической сделке, согласно которой Россия могла бы признать независимым государством Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК), а Турция отказалась бы от заявлений, будто Крым является территорией Украины. Ученый уточнил, что Москве достаточно не препятствовать другим странам в признании ТРСК и «начать прямую торговлю с Северным Кипром». Анкара же в этом случае могла бы согласиться позволить своим авиакомпаниям совершать прямые рейсы на российский полуостров.