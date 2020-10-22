Путин прокомментировал заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским

Путин добавил, что Крым является не единственной точкой, где интересы России и Турции не сходятся, «так же как и по, скажем, ситуации в Закавказье». «Как бы жестко не выглядела позиция Эрдогана, он человек гибкий, с ним можно найти общий язык», — сказал Путин