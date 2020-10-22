Путин прокомментировал заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским
Президент России Владимир Путин заявил, что ему «не интересны» заявления президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу непризнания им российского статуса Крыма. Об этом глава государства заявил на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Что касается позиции Турции по непризнанию Крыма российским — ну, что ж, у нас далеко не все совпадает …Что касается каких-то устремлений [президента Турции] по поводу Крыма…мне это не интересно», — сказал Путин. Он отметил, что интересы России в Крыму надежно защищены.
Путин добавил, что Крым является не единственной точкой, где интересы России и Турции не сходятся, «так же как и по, скажем, ситуации в Закавказье». «Как бы жестко не выглядела позиция Эрдогана, он человек гибкий, с ним можно найти общий язык», — сказал Путин
Эрдоган 16 октября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Турция никогда не признает «аннексию» Крыма Россией. Турецкий лидер заверил, что Анкара поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию.