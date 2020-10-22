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Путин прокомментировал заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что ему «не интересны» заявления президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу непризнания им российского статуса Крыма. Об этом глава государства заявил на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24». 

«Что касается позиции Турции по непризнанию Крыма российским — ну, что ж, у нас далеко не все совпадает …Что касается каких-то устремлений [президента Турции] по поводу Крыма…мне это не интересно», — сказал Путин. Он отметил, что интересы России в Крыму надежно защищены.

Путин добавил, что Крым является не единственной точкой, где интересы России и Турции не сходятся, «так же как и по, скажем, ситуации в Закавказье». «Как бы жестко не выглядела позиция Эрдогана, он человек гибкий, с ним можно найти общий язык», — сказал Путин 

Эрдоган 16 октября во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Турция никогда не признает «аннексию» Крыма Россией. Турецкий лидер заверил, что Анкара поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Эрдоган заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных