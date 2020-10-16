Эрдоган заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», — сказал Эрдоган.