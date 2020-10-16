Эрдоган заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины
Турция сохраняет поддержку территориальной целостности Украины и не признает Крым российским, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции, передает «РИА Новости».
«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар», — сказал Эрдоган.
В свою очередь, Зеленский поблагодарил турецкого коллегу за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который направлен на возвращение Крыма в состав Украины.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию.