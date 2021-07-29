Сенаторы США пригрозили помешать назначениям в минфин из-за «Северного потока – 2»
Сенатор США от республиканской партии Пэт Туми и 11 его однопартийцев угрожают заблокировать двух кандидатов в минфин, если администрация президента Джо Байдена не изменит позицию по газопроводу «Северный поток – 2» и не введет новые санкции в его отношении, сообщил Bloomberg со ссылкой на письмо министру финансов Джанет Йеллен.
«Газопровод Nord Stream II напрямую наносит ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей российской агрессии», — говорится в письме.
Сенаторы заявили, что если их требования не будут выполнены, они выступят против выдвижения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг на должности, курирующие осуществление санкций. В минфине не ответили на запрос издания.
Все 12 республиканцев являются членами банковского комитета сената, в котором также состоят 12 демократов. Для блокировки назначений нужно, чтобы хотя бы один демократ из комитета присоединился к ним.
Республиканцы хотят, чтобы администрация президента ввела санкции в отношении газопровода в соответствии с Законом о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA). Они заявили, что компания, которая контролирует работы на газопроводе, ведет бизнес с лицами, которые находятся под санкциями, поэтому она сама подпадает под санкции.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.