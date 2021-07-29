В Кремле прокомментировали заявление о создании тюркской армии

«Разумеется Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Опять же это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков.