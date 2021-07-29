В Кремле прокомментировали заявление о создании тюркской армии
Азербайджан и Турция развивают двусторонние отношения, однако это не должно быть в ущерб стабильности в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о создании единой тюркской армии.
Вчера «Sputnik Азербайджан» сообщил со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа, что Турция и Азербайджан обсуждают такие планы.
«Разумеется Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Опять же это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков.
На вопрос, беспокоит ли Кремль создание такой армии, Песков ответил: «Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти – президента Турции или президента Азербайджана на этот счет».