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В Кремле прокомментировали заявление о создании тюркской армии

Ведомости

Азербайджан и Турция развивают двусторонние отношения, однако это не должно быть в ущерб стабильности в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о создании единой тюркской армии.

Вчера «Sputnik Азербайджан» сообщил со ссылкой на председателя турецкого Великого национального собрания Мустафу Шентопа, что Турция и Азербайджан обсуждают такие планы.

«Разумеется Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Опять же это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков.

На вопрос, беспокоит ли Кремль создание такой армии, Песков ответил: «Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти – президента Турции или президента Азербайджана на этот счет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных