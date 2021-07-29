Молдавия отозвала посла в России для консультаций

По данным портала deschide.md, посол был замешан в сексуальном скандале по отношению к одной из сотрудниц посольства. Инцидент произошел три недели назад в резиденции Головатюка. В комментарии телеканалу посол рассказал, что ничего не знает об обвинениях в сексуальном скандале, пояснив, что приехал в Кишинев на запланированный отпуск, а консультации связаны с его работой после избрания нового правительства.