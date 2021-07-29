Молдавия отозвала посла в России для консультаций
МИД Молдавии отозвал посла в России Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций по работе дипмиссии, сообщил пресс-секретарь министерства Даниел Водэ телеканалу tv8.
«Министерство иностранных дел и европейской интеграции отозвало посла Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций на неопределенный срок, по поводу дальнейшей работы дипмиссии, а также по вопросам, касаемо его поведения», — приводится сообщение министерства.
По данным портала deschide.md, посол был замешан в сексуальном скандале по отношению к одной из сотрудниц посольства. Инцидент произошел три недели назад в резиденции Головатюка. В комментарии телеканалу посол рассказал, что ничего не знает об обвинениях в сексуальном скандале, пояснив, что приехал в Кишинев на запланированный отпуск, а консультации связаны с его работой после избрания нового правительства.
Головатюк был назначен послом Молдовы в России 17 декабря 2020 г. Его предшественник Андрей Негуца был отозван после скандала с контрабандой анаболиков.