В Дании призвали превратить «Северный поток – 2» в пиррову победу России
Западные страны должны сделать все, чтобы газопровод «Северный поток – 2» стал пирровой победой России (доставшейся слишком дорогой ценой), заявил экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье для издания Berlingske.
«У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — заявил Эллеманн-Йенсен (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, для снижения угрозы зависимости от российского газа нужно как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу. Эллеманн-Йенсен предложил также закупать американский сжиженный газ. По мнению дипломата, общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на Москву на рынке газа.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.