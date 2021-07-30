Песков ответил на слова Лукашенко о возможном размещении войск РФ в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы Союзному государству на территории республики могут быть размещены российские Вооруженные силы. Однако пока такой необходимости нет, отметил он. Президент также подчеркнул, что Белоруссия, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния, вдоль границ страны наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО.