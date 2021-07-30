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Песков ответил на слова Лукашенко о возможном размещении войск РФ в Белоруссии

Ведомости

Кремль не получал обращений от Белоруссии о возможности размещения на ее территории российских войск, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы Союзному государству на территории республики могут быть размещены российские Вооруженные силы. Однако пока такой необходимости нет, отметил он. Президент также подчеркнул, что Белоруссия, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния, вдоль границ страны наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО.

В ходе недавних переговоров Путин и Лукашенко обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины. 23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Путин заявил, что Россию беспокоит наращивание военного потенциала альянса рядом с российскими границами и отказ организации рассмотреть предложения Москвы по деэскалации напряженности.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко обсудили увеличение присутствия НАТО на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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