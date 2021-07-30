Песков ответил на слова Лукашенко о возможном размещении войск РФ в Белоруссии
Кремль не получал обращений от Белоруссии о возможности размещения на ее территории российских войск, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия», — сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае угрозы Союзному государству на территории республики могут быть размещены российские Вооруженные силы. Однако пока такой необходимости нет, отметил он. Президент также подчеркнул, что Белоруссия, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния, вдоль границ страны наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО.
В ходе недавних переговоров Путин и Лукашенко обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины. 23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО у черноморского побережья Украины. Путин заявил, что Россию беспокоит наращивание военного потенциала альянса рядом с российскими границами и отказ организации рассмотреть предложения Москвы по деэскалации напряженности.