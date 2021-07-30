Лукашенко подтвердил проведение референдума по Конституции в феврале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение референдума по Конституции республики не позже февраля следующего года. Об этом он сказал в ходе совещания с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.
В августе 2020 г. Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены. 22 июля глава республики подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства в части приватизации государственной собственности.
16 июля в проект с предложениями по изменению Конституции Белоруссии внесли предложение по ограничению президентских сроков. Документ подготовила комиссия, созданная Александром Лукашенко. Помимо этого проектом предлагается повысить возраст потенциального президента — его минимальный возраст может составить 40 лет — и другие ограничения: президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.