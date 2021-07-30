Лукашенко подтвердил проведение референдума по Конституции в феврале

16 июля в проект с предложениями по изменению Конституции Белоруссии внесли предложение по ограничению президентских сроков. Документ подготовила комиссия, созданная Александром Лукашенко. Помимо этого проектом предлагается повысить возраст потенциального президента — его минимальный возраст может составить 40 лет — и другие ограничения: президентом может быть избран лишь тот человек, который постоянно проживает в стране не менее 20 лет (сейчас — не менее 10 лет) непосредственно перед выборами, также он не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.