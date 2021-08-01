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Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России санкциями в случае агрессии против Украины

Ведомости

Германия введет санкции в отношении России в том случае, если Москва начнет использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве геополитического оружия против Киева. С таким заявлением выступил кандидат в канцлеры ФРГ и лидер партии ХДС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за карательные меры в Европейском союзе. Таким образом мы гарантируем, что Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия», — цитирует его Welt.

Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд. 

Ранее по теме: Почему США согласились на запуск «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных