Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России санкциями в случае агрессии против Украины
Германия введет санкции в отношении России в том случае, если Москва начнет использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве геополитического оружия против Киева. С таким заявлением выступил кандидат в канцлеры ФРГ и лидер партии ХДС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita.
«Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за карательные меры в Европейском союзе. Таким образом мы гарантируем, что Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия», — цитирует его Welt.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.