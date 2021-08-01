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Баку передал временному поверенному России ноту из-за заявлений Жириновского

Ведомости

МИД Азербайджана пригласил временного поверенного в делах России в республике и вручил ему ноту из-за заявлений главы ЛДПР Владимира Жириновского, прозвучавших в эфире радио «Комсомольская правда».

«Было подчеркнуто, что поведение человека, представленного в Госдуме России, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы», — сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Сам политик в комментарии ТАСС напомнил Азербайджану о свободе слова.

«Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» – отметил он.

Как уточняет агентство, в ролике, из-за которого Баку и вручил ноту, Жириновский называл Южный Кавказ зоной влияния России и предлагал воздействовать на азербайджанские власти для того, чтобы российские военные чувствовали себя в безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных