Баку передал временному поверенному России ноту из-за заявлений Жириновского
МИД Азербайджана пригласил временного поверенного в делах России в республике и вручил ему ноту из-за заявлений главы ЛДПР Владимира Жириновского, прозвучавших в эфире радио «Комсомольская правда».
«Было подчеркнуто, что поведение человека, представленного в Госдуме России, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы», — сообщается на сайте МИД Азербайджана.
Сам политик в комментарии ТАСС напомнил Азербайджану о свободе слова.
«Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» – отметил он.
Как уточняет агентство, в ролике, из-за которого Баку и вручил ноту, Жириновский называл Южный Кавказ зоной влияния России и предлагал воздействовать на азербайджанские власти для того, чтобы российские военные чувствовали себя в безопасности.