NI сообщил о «наказании» для Украины из-за «Северного потока – 2»
Россия получит огромные выгоды от завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» и сможет «наказать» Украину, говорится в статье обозревателя издания The National Interest Джона Рюля.
«Кремль теперь сможет наказать Украину, не опасаясь такой же негативной реакции со стороны западноевропейских государств», — указано в статье.
Рюль пишет, что газопровод ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность государств в Центральной и Восточной Европе, в особенности Польши и Украины. По его словам, Киев рискует в случае конфликта с Москвой лишиться не только платы за транзит газа, но и «жизненно важного источника энергии», однако это не вызовет теперь международного резонанса.
Кроме того, по его словам, Россия сможет соперничать с Норвегией — крупнейшим поставщиком газа для Западной Европы. Страна получит также более высокие доходы от поставок газа, потому что будет экспортировать его напрямую в Германию, а не через страны Восточной Европы.
Обозреватель убежден, что в случае прекращения транзита газа через Украину она не только потеряет плату за транзит, но и рискует быть отстраненной от источника газа. С такими же проблемами столкнутся страны Восточной Европы, которые подключены к украинским трубопроводам.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.