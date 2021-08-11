В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России

Британец задержан по решению суда от 10 августа. У него дома и на рабочем месте в посольстве Великобритании в Берлине полиция провела обыски. Сегодня Дэвиду С. изберут меру пресечения. «Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 г. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — пояснили в немецкой генпрокуратуре.