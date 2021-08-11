В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России
В немецком Потсдаме полиция задержала по подозрению в работе на российские спецслужбы гражданина Великобритании Дэвида С., работающего в британском посольстве в Берлине. Задержание произошло в результате совместного расследования британской и немецкой сторон, сообщается на сайте генпрокуратуры Германии.
Британец задержан по решению суда от 10 августа. У него дома и на рабочем месте в посольстве Великобритании в Берлине полиция провела обыски. Сегодня Дэвиду С. изберут меру пресечения. «Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 г. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — пояснили в немецкой генпрокуратуре.
Сумму, которую получил Дэвид С. за передачу документов, немецкие правоохранители пока не установили.
В конце июня в Германии по подозрению в шпионаже арестовали россиянина Ильнура Нагаева, работавшего научным сотрудником кафедры машиностроения факультета математики, естественных наук и материаловедения университета Аугсбурга. По данным генпрокуратуры Германии, с октября прошлого по июнь этого года россиянин как минимум три раза виделся с сотрудником российской секретной службы и на двух встречах передавал «информацию с территории университета», взамен получая деньги. Вскоре с сайта вуза были оперативно удалены данные о том, что он был там трудоустроен.