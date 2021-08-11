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В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России

Ведомости

В немецком Потсдаме полиция задержала по подозрению в работе на российские спецслужбы гражданина Великобритании Дэвида С., работающего в британском посольстве в Берлине. Задержание произошло в результате совместного расследования британской и немецкой сторон, сообщается на сайте генпрокуратуры Германии.

Британец задержан по решению суда от 10 августа. У него дома и на рабочем месте в посольстве Великобритании в Берлине полиция провела обыски. Сегодня Дэвиду С. изберут меру пресечения. «Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 г. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — пояснили в немецкой генпрокуратуре.

Сумму, которую получил Дэвид С. за передачу документов, немецкие правоохранители пока не установили.

В конце июня в Германии по подозрению в шпионаже арестовали россиянина Ильнура Нагаева, работавшего научным сотрудником кафедры машиностроения факультета математики, естественных наук и материаловедения университета Аугсбурга. По данным генпрокуратуры Германии, с октября прошлого по июнь этого года россиянин как минимум три раза виделся с сотрудником российской секретной службы и на двух встречах передавал «информацию с территории университета», взамен получая деньги. Вскоре с сайта вуза были оперативно удалены данные о том, что он был там трудоустроен.

Ранее по теме: В ОП рассказали об арестованном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных