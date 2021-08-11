Из Конституции Белоруссии могут убрать норму о нейтралитете страны
Положение о стремлении Белоруссии к нейтралитету на международной арене могут исключить из Конституции республики, сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя конституционной комиссии Петра Миклашевича.
«Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», – сказал Миклашевич журналистам.
При этом предлагается закрепить на конституционном уровне положение, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз в адрес других государств, а для защиты своего суверенитета и территориальной целостности республика будет использовать коллективную оборону, объяснил он.
В августе 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены. 22 июля глава республики подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства в части приватизации государственной собственности. По словам президента, проведение референдума по Конституции республики планируется не позже февраля следующего года.