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Из Конституции Белоруссии могут убрать норму о нейтралитете страны

Ведомости

Положение о стремлении Белоруссии к нейтралитету на международной арене могут исключить из Конституции республики, сообщает «БелТА» со ссылкой на председателя конституционной комиссии Петра Миклашевича.

«Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», – сказал Миклашевич журналистам.

При этом предлагается закрепить на конституционном уровне положение, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз в адрес других государств, а для защиты своего суверенитета и территориальной целостности республика будет использовать коллективную оборону, объяснил он.

В августе 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены. 22 июля глава республики подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства в части приватизации государственной собственности. По словам президента, проведение референдума по Конституции республики планируется не позже февраля следующего года.

Ранее по теме: Лукашенко подтвердил проведение референдума по Конституции в феврале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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