В Госдуме призвали создать министерство лесного хозяйства
Депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов призвал к срочному решению о создании министерства лесного хозяйства, сообщает «РИА Новости».
«Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер», — заявил Фетисов. По его словам, имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает, а лесные пожары с каждым годом случаются все чаще.
«Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились», — добавил депутат.
5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.