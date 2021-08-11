В Госдуме призвали создать министерство лесного хозяйства

«Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер», — заявил Фетисов. По его словам, имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает, а лесные пожары с каждым годом случаются все чаще.