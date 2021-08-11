Основатель «Новых людей» Алексей Нечаев заработал за 2020 год 4,4 млрд рублей
Центризбирком (ЦИК) опубликовал сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» за 2020 г.
Владелец Faberlic, основатель «Новых людей» Алексей Нечаев, как следует из данных ЦИК, заработал в прошлом году более 4,414 млрд руб. Основными источниками дохода указано АО «Фаберлик», партия «Новые люди», МФК «МЦК» и ВТБ. Он идет первым номером в списке партии.
Второй номер общефедерального списка партии Сардана Авксентьева заработала за тот же период всего 5,047 млн руб. Источники этого дохода, согласно обнародованным ЦИК данным, это администрация города Якутска и ООО «Абсолют Недвижимость». С сентября 2018 г. и до января 2021 г. Авксентьевна была мэром Якутска. Уход с поста она объяснила ухудшением состояния здоровья.
В конце апреля она объявила о присоединении к команде «Новых людей». Экс-мэр стала советником Нечаева по работе с регионами.