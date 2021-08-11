Основатель «Новых людей» Алексей Нечаев заработал за 2020 год 4,4 млрд рублей

Второй номер общефедерального списка партии Сардана Авксентьева заработала за тот же период всего 5,047 млн руб. Источники этого дохода, согласно обнародованным ЦИК данным, это администрация города Якутска и ООО «Абсолют Недвижимость». С сентября 2018 г. и до января 2021 г. Авксентьевна была мэром Якутска. Уход с поста она объяснила ухудшением состояния здоровья.