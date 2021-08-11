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Основатель «Новых людей» Алексей Нечаев заработал за 2020 год 4,4 млрд рублей

Ведомости

Центризбирком (ЦИК) опубликовал сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» за 2020 г.

Владелец Faberlic, основатель «Новых людей» Алексей Нечаев, как следует из данных ЦИК, заработал в прошлом году более 4,414 млрд руб. Основными источниками дохода указано АО «Фаберлик», партия «Новые люди», МФК «МЦК» и ВТБ. Он идет первым номером в списке партии.

Второй номер общефедерального списка партии Сардана Авксентьева заработала за тот же период всего 5,047 млн руб. Источники этого дохода, согласно обнародованным ЦИК данным, это администрация города Якутска и ООО «Абсолют Недвижимость». С сентября 2018 г. и до января 2021 г. Авксентьевна была мэром Якутска. Уход с поста она объяснила ухудшением состояния здоровья.

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В конце апреля она объявила о присоединении к команде «Новых людей». Экс-мэр стала советником Нечаева по работе с регионами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных