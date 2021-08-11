Навальному предъявили обвинение по новому уголовному делу

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Навального и Волкова по ч. 1 ст. 239 УК РФ 29 апреля. В конце мая основатель фонда подтвердил эту информацию, добавив, что против него завели дело также и об оскорблении (ст. 319 УК РФ) судьи Веры Акимовой во время процесса о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По поводу возбуждения дела об оскорблении судьи власти пока не давали подтверждений. Наконец, Навальный является также фигурантом возбужденного в 2019 г. дела об отмывании 1 млрд руб. пожертвований, поступивших в фонд.