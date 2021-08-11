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Навальному предъявили обвинение по новому уголовному делу

Ведомости

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской и террористической организацией) Алексею Навальному предъявлено официальное обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ), сообщили в Следственном комитете.

«Алексею Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией». Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что кроме прочего, Навальный, глава «Штабов Навального» (запрещена и признана экстремистской организацией в России) Леонид Волков и экс-директор ФБК Иван Жданов на своих личных страницах в соцсетях и от имени фонда опубликовали «призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года».

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — отметили в СК. На момент протестных акций Навальный находился под арестом на время рассмотрения в суде дела о нарушении им условий условного срока по делу «Ив Роше».

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Навального и Волкова по ч. 1 ст. 239 УК РФ 29 апреля. В конце мая основатель фонда подтвердил эту информацию, добавив, что против него завели дело также и об оскорблении (ст. 319 УК РФ) судьи Веры Акимовой во время процесса о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По поводу возбуждения дела об оскорблении судьи власти пока не давали подтверждений. Наконец, Навальный является также фигурантом возбужденного в 2019 г. дела об отмывании 1 млрд руб. пожертвований, поступивших в фонд.

Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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