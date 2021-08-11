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ЕСПЧ отказался рассмотреть жалобу Павла Грудинина

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решений суда подмосковного Видного, который присудил часть собственности гендиректора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина его бывшей жене Ирине. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные ЕСПЧ, а также подтвердил «Ведомостям» адвокат Грудинина.

Ирина Грудинина по решению суда о разделе имущества, вынесенному в 2019 г., получила также 41,91% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина». Из базы ЕСПЧ следует, что жалобы на судебное решение признаны «неприемлемыми», поэтому они не могут быть рассмотрены, пишет РИА «Новости».

Представляющий интересы Грудинина в ЕСПЧ адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что жалоба находилась в ЕСПЧ больше года, а отказ, по его мнению, не был в достаточной степени мотивирован. Хотя большинство жалоб признается ЕСПЧ неприемлемыми, обычно это происходит на ранней стадии рассмотрения дела, а не спустя год, сказал Аграновский.

Ранее по теме: Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных