ЕСПЧ отказался рассмотреть жалобу Павла Грудинина

Представляющий интересы Грудинина в ЕСПЧ адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что жалоба находилась в ЕСПЧ больше года, а отказ, по его мнению, не был в достаточной степени мотивирован. Хотя большинство жалоб признается ЕСПЧ неприемлемыми, обычно это происходит на ранней стадии рассмотрения дела, а не спустя год, сказал Аграновский.