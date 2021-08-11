ЕСПЧ отказался рассмотреть жалобу Павла Грудинина
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решений суда подмосковного Видного, который присудил часть собственности гендиректора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина его бывшей жене Ирине. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные ЕСПЧ, а также подтвердил «Ведомостям» адвокат Грудинина.
Ирина Грудинина по решению суда о разделе имущества, вынесенному в 2019 г., получила также 41,91% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина». Из базы ЕСПЧ следует, что жалобы на судебное решение признаны «неприемлемыми», поэтому они не могут быть рассмотрены, пишет РИА «Новости».
Представляющий интересы Грудинина в ЕСПЧ адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что жалоба находилась в ЕСПЧ больше года, а отказ, по его мнению, не был в достаточной степени мотивирован. Хотя большинство жалоб признается ЕСПЧ неприемлемыми, обычно это происходит на ранней стадии рассмотрения дела, а не спустя год, сказал Аграновский.