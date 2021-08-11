Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Из-за проблем с подписными листами с выборов в Госдуму могут снять Юнемана

Ведомости

До выборов в Госдуму может быть не допущен оппозиционный политик Роман Юнеман, который пошел на них в качестве самовыдвиженца. Избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы при проверке подписных листов в поддержку выдвижения Юнемана обнаружила нарушения, из-за которых подписи могут быть признаны недействительными. Комиссия вправе отказать кандидату в регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

По данным проверки, Юнеман фальсифицировал подписные листы, изготовив бланки неустановленной формы. «Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных», – заявил Реут.

По закону же подписи должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, сказал Реут. К тому же 10,78% из подписей в поддержку Юнемана недействительны по разным причинам, сказал представитель избиркома: 198 дублируются, 276 раз данные избирателей или дата проставления подписи в подписном листе указаны не лично самими избирателями. В 1029 случаях сведения об избирателях не соответствуют действительности.

Ранее по теме: Электронное голосование на выборах в Мосгордуму станет поводом для судебных разбирательств

Юнеман известен по выборам в Мосгордуму 2019 г. На выборах в 30-м округе Юнеман проиграл кандидату от власти Маргарите Русецкой 84 голоса, после чего обратился в суд с требованием отменить результаты голосования на электронном участке 5003. Юнеман утверждал, что онлайн-голосование, которое впервые использовалось на выборах в городской парламент и давало сбой, не позволяет с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Суд он проиграл.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных