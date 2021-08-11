Из-за проблем с подписными листами с выборов в Госдуму могут снять Юнемана
До выборов в Госдуму может быть не допущен оппозиционный политик Роман Юнеман, который пошел на них в качестве самовыдвиженца. Избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы при проверке подписных листов в поддержку выдвижения Юнемана обнаружила нарушения, из-за которых подписи могут быть признаны недействительными. Комиссия вправе отказать кандидату в регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.
По данным проверки, Юнеман фальсифицировал подписные листы, изготовив бланки неустановленной формы. «Документально подтверждено, что в подписных листах Юнемана содержалась незаконная дополнительная графа, в которую вносились не предусмотренные законом персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть квалифицировано как нарушение законодательства о персональных данных», – заявил Реут.
По закону же подписи должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, сказал Реут. К тому же 10,78% из подписей в поддержку Юнемана недействительны по разным причинам, сказал представитель избиркома: 198 дублируются, 276 раз данные избирателей или дата проставления подписи в подписном листе указаны не лично самими избирателями. В 1029 случаях сведения об избирателях не соответствуют действительности.
Юнеман известен по выборам в Мосгордуму 2019 г. На выборах в 30-м округе Юнеман проиграл кандидату от власти Маргарите Русецкой 84 голоса, после чего обратился в суд с требованием отменить результаты голосования на электронном участке 5003. Юнеман утверждал, что онлайн-голосование, которое впервые использовалось на выборах в городской парламент и давало сбой, не позволяет с достоверностью определить волеизъявление избирателей. Суд он проиграл.