Из-за проблем с подписными листами с выборов в Госдуму могут снять Юнемана

До выборов в Госдуму может быть не допущен оппозиционный политик Роман Юнеман, который пошел на них в качестве самовыдвиженца. Избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы при проверке подписных листов в поддержку выдвижения Юнемана обнаружила нарушения, из-за которых подписи могут быть признаны недействительными. Комиссия вправе отказать кандидату в регистрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.