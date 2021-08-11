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МИД выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

Ведомости

Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины вызывает обеспокоенность, следует из комментария заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Николая Лахонина.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц», — сказано в заявлении представителя ведомства.

В МИДе указали на законопроект «О государственной политике переходного периода», который 5 августа одобрил украинский кабмин. В документе говорится о «концепции переходного периода» в Донбассе, который подразумевает введение «особого правового режима» в регионе. В российском министерстве считают, что этот закон нацелен на «зачистку» территории «от нелояльных Киеву сил». Таким образом, он противоречит минским соглашениям.

В ведомстве заявили, что данный документ не выносился на рассмотрение контактной группы и не обсуждался с ДНР и ЛНР. В МИДе подчеркнули, что «ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса» в законопроекте речи не идет.

Российское министерство призвало международное сообщество обратить пристальное внимание на происходящие на Украине события и убедить власти республики прекратить войну против жителей восточной части. Также МИД заявил о необходимости пресечения массовых нарушений прав человека в стране, в том числе дискриминации национальных меньшинств, преследования независимых СМИ и оппозиции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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