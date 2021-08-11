МИД выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

В ведомстве заявили, что данный документ не выносился на рассмотрение контактной группы и не обсуждался с ДНР и ЛНР. В МИДе подчеркнули, что «ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса» в законопроекте речи не идет.