МИД выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины вызывает обеспокоенность, следует из комментария заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Николая Лахонина.
«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц», — сказано в заявлении представителя ведомства.
В МИДе указали на законопроект «О государственной политике переходного периода», который 5 августа одобрил украинский кабмин. В документе говорится о «концепции переходного периода» в Донбассе, который подразумевает введение «особого правового режима» в регионе. В российском министерстве считают, что этот закон нацелен на «зачистку» территории «от нелояльных Киеву сил». Таким образом, он противоречит минским соглашениям.
В ведомстве заявили, что данный документ не выносился на рассмотрение контактной группы и не обсуждался с ДНР и ЛНР. В МИДе подчеркнули, что «ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса» в законопроекте речи не идет.
Российское министерство призвало международное сообщество обратить пристальное внимание на происходящие на Украине события и убедить власти республики прекратить войну против жителей восточной части. Также МИД заявил о необходимости пресечения массовых нарушений прав человека в стране, в том числе дискриминации национальных меньшинств, преследования независимых СМИ и оппозиции.