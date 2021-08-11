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Президент Молдавии выступила за конструктивный диалог с Россией

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду выступила за налаживание конструктивного диалога с Россией. Такое заявление она сделала по итогам переговоров с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком в Кишиневе.

«Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны», — написала Санду в своем Telegram-канале.

Она также заявила, что стороны обсудили урегулирование ситуации в Приднестровье, в ходе переговоров Молдавия подтвердила настрой на разрешение конфликта исключительно мирным путем через переговоры.

«У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов», — добавила Санду.

Ранее сегодня Козак рассказал, что в ходе переговоров в Молдавии была достигнута договоренность об отмене ограничений в торговле на взаимной основе. Кроме того, Молдавия попросила Россию оказать помощь в вопросе утилизации находящихся в Приднестровье боеприпасов.

Ранее по теме: Молдавия и Россия договорились о снятии торговых ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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