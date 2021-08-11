Президент Молдавии выступила за конструктивный диалог с Россией
Президент Молдавии Майя Санду выступила за налаживание конструктивного диалога с Россией. Такое заявление она сделала по итогам переговоров с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком в Кишиневе.
«Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны», — написала Санду в своем Telegram-канале.
Она также заявила, что стороны обсудили урегулирование ситуации в Приднестровье, в ходе переговоров Молдавия подтвердила настрой на разрешение конфликта исключительно мирным путем через переговоры.
«У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов», — добавила Санду.
Ранее сегодня Козак рассказал, что в ходе переговоров в Молдавии была достигнута договоренность об отмене ограничений в торговле на взаимной основе. Кроме того, Молдавия попросила Россию оказать помощь в вопросе утилизации находящихся в Приднестровье боеприпасов.