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Заявки на московское онлайн-голосование подали более 750 000 человек

Ведомости

Более 750 000 человек подали заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Москве. Об этом заявил ТАСС 16 августа руководитель общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Заявки на онлайн-голосование начали подавать 2 августа, к 5 августа число москвичей, желающих участвовать в выборах в таком формате, превышало 150 000 человек, а к 11 августа – 500 000. Возможность подать заявку у москвичей сохранится до 13 сентября включительно. Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.

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Проголосовать в онлайн-формате может каждый москвич с полной учетной записью на портале mos.ru и активным избирательным правом. После регистрации для онлайн-голосования человек исключается из списка избирателей на участке и не сможет получить традиционный бюллетень, но проголосовать на участке он сможет – там установят для этого компьютеры, сказано в телеграм-канале общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами.

Возможность проголосовать на выборах в сентябре с помощью ДЭГ помимо Москвы будет у избирателей из Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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