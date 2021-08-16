Заявки на московское онлайн-голосование подали более 750 000 человек
Более 750 000 человек подали заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Москве. Об этом заявил ТАСС 16 августа руководитель общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Заявки на онлайн-голосование начали подавать 2 августа, к 5 августа число москвичей, желающих участвовать в выборах в таком формате, превышало 150 000 человек, а к 11 августа – 500 000. Возможность подать заявку у москвичей сохранится до 13 сентября включительно. Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
Проголосовать в онлайн-формате может каждый москвич с полной учетной записью на портале mos.ru и активным избирательным правом. После регистрации для онлайн-голосования человек исключается из списка избирателей на участке и не сможет получить традиционный бюллетень, но проголосовать на участке он сможет – там установят для этого компьютеры, сказано в телеграм-канале общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами.
Возможность проголосовать на выборах в сентябре с помощью ДЭГ помимо Москвы будет у избирателей из Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.