Заявки на московское онлайн-голосование подали более 750 000 человек

Проголосовать в онлайн-формате может каждый москвич с полной учетной записью на портале mos.ru и активным избирательным правом. После регистрации для онлайн-голосования человек исключается из списка избирателей на участке и не сможет получить традиционный бюллетень, но проголосовать на участке он сможет – там установят для этого компьютеры, сказано в телеграм-канале общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами.