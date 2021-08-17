Узбекистан объяснил удаление данных о самолетах «непостоянством реалий»

Об этом инциденте стало известно на фоне паники, которая происходила в аэропорту столицы Афганистана Кабула вчера, через день после того, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли город под свой контроль. Кабульский аэропорт стал последним способом покинуть страну для тех, кто опасается за свою и жизнь своей семьи при талибах. Вчера сообщалось о гибели нескольких человек в давке, а также при попытке улететь, зацепившись за шасси военно-транспортного самолета ВВС США.