Узбекистан объяснил удаление данных о самолетах «непостоянством реалий»
Генпрокуратура Узбекистана объяснила удаление своего сообщения о том, что три военных самолета Embraer 314 из Афганистана запросили посадку 15 августа, после чего один из Embraer 314 столкнулся с МиГ-29. В ведомстве пояснили, что публикация была основана на недостоверных данных, и принесли свои извинения.
«Из-за непостоянства реалий у людей формируются самые разнообразные версии. В такие моменты официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации, переданной на основе непроверенных свидетельств. Точно так же заявление генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей», — сообщили в ведомстве. В связи с этим в генпрокуратуре Узбекистана принесли извинения за «поспешное заявление».
Накануне в минобороны Узбекистана сообщили, что самолет афганских ВВС потерпел крушение в районе узбекско-афганской границы. Позже в узбекской генпрокуратуре уточнили, что в тот же день три военных борта Афганистана запросили посадку в аэропорту Ханабад, «однако в ходе наблюдения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и потерпели крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области». Пилоты смогли катапультироваться. Позже сообщение исчезло из Telegram-канала ведомства.
Об этом инциденте стало известно на фоне паники, которая происходила в аэропорту столицы Афганистана Кабула вчера, через день после того, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли город под свой контроль. Кабульский аэропорт стал последним способом покинуть страну для тех, кто опасается за свою и жизнь своей семьи при талибах. Вчера сообщалось о гибели нескольких человек в давке, а также при попытке улететь, зацепившись за шасси военно-транспортного самолета ВВС США.
Талибы вошли в город 15 августа после переговоров с проамериканским правительством. Активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.