В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана
В Сурхандарьинской области Узбекистана, на узбекско-афганской границе разбился самолет ВВС Афганистана, подтвердил ТАСС руководитель информационной службы узбекского минобороны Бахром Зульфикаров.
«В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — сказал Зульфикаров. До этого о крушении со ссылкой на источники сообщила «Газета.uz». Самолет, по сведениям издания, упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области страны. Пострадал как минимум один человек. Два человека доставлены в больницу Термеза. О погибших не сообщалось. Модель самолета и конечный маршрут также не назывались.
Кроме того, сообщается о жертвах во время эвакуации из Кабула непосредственно в районе охраняемого солдатами США аэропорта. Несколько человек погибло в давке, по данным «РИА Новости», когда сотрудничавшие с проамериканскими властями страны люди и их семьи пытались прорваться к западным военно-транспортным самолетам. Три человека погибли, по данным Asvaka News Agency, упав с шасси улетавшего из Кабула самолета, за которое они зацепились в надежде бежать из афганской столицы.
Вчера,15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.