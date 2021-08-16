В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

Кроме того, сообщается о жертвах во время эвакуации из Кабула непосредственно в районе охраняемого солдатами США аэропорта. Несколько человек погибло в давке, по данным «РИА Новости», когда сотрудничавшие с проамериканскими властями страны люди и их семьи пытались прорваться к западным военно-транспортным самолетам. Три человека погибли, по данным Asvaka News Agency, упав с шасси улетавшего из Кабула самолета, за которое они зацепились в надежде бежать из афганской столицы.