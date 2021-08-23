В МИД оценили вероятность отключения России от SWIFT
У России нет цели создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее, при этом отключение страны от системы пока не рассматривается. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — отметил дипломат.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от системы. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
По мнению Бричевского, создание альтернативного SWIFT инструмента будет продолжаться «еще очень долго». «Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — отметил в интервью агентству дипломат.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце мая назвал Европейский союз (ЕС) ненадежным партнером и сказал, что сценарий отключения страны от этой системы исключать нельзя. При этом он уточнил, что правительство и ЦБ готовят возможные решения на этот случай.