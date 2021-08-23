В МИД оценили вероятность отключения России от SWIFT

По мнению Бричевского, создание альтернативного SWIFT инструмента будет продолжаться «еще очень долго». «Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — отметил в интервью агентству дипломат.