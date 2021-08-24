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Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Ведомости

Алжир объявил о разрыве с 24 августа дипломатических отношений с Марокко в связи с возможной поддержкой некоей группы «террористов», спровоцировавшей лесные пожары в стране, заявил алжирский министр иностранных дел Рамтан Ламамра, передает Reuters.

Кроме пожаров поводом для разрыва отношений министр назвал шпионаж за алжирскими госслужащими, а также невыполнение Рабатом своих международных обязательств, включая вопрос Западной Сахары. «Марокканское правительство никогда не прекращало враждебных действий в отношении Алжира», — сказал Ламамра. Он пояснил, что, несмотря на разрыв отношений, консульства двух государств продолжат работу на территории друг друга.

На прошлой неделе власти Алжира заявили, что обрушившиеся на территорию страны лесные пожары — дело рук «террористической группировки», один из участников которой якобы поддерживался со стороны Марокко.

Две страны имеют напряженные отношения на протяжении десятилетий из-за вопроса Западной Сахары. Территория перестала быть испанской колонией в 1976 г. и объявила независимость, однако к 1979 г. большая ее часть была оккупирована Марокко, часть — Мавританией (позже вывела свои войска). Вооруженную борьбу против марокканского присутствия на территории Западной Сахары ведет группировка Полисарио, поддерживаемая Алжиром, ее штаб-квартира находится на алжирской территории.

Суверенитет Марокко над Западной Сахарой признают США и государства тропической Африки. В то же время Сахарскую арабскую демократическую республику (САДР) признают более 50 стран — членов ООН, включая Алжир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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