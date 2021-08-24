Алжир объявил о разрыве дипотношений с Марокко

Две страны имеют напряженные отношения на протяжении десятилетий из-за вопроса Западной Сахары. Территория перестала быть испанской колонией в 1976 г. и объявила независимость, однако к 1979 г. большая ее часть была оккупирована Марокко, часть — Мавританией (позже вывела свои войска). Вооруженную борьбу против марокканского присутствия на территории Западной Сахары ведет группировка Полисарио, поддерживаемая Алжиром, ее штаб-квартира находится на алжирской территории.