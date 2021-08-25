В Кремле оценили отношения с Турцией после заявления о Крыме

«Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной», — сказал Песков журналистам.