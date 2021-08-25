В Кремле оценили отношения с Турцией после заявления о Крыме
Отношения России и Турции носят партнерский характер за исключкением разногласий по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Крымская платформа» — саммит, где обсуждались решения «по деоккупации полуострова», сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине.
«Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной», — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что в Москве готовы разъяснять реальное положение дел в Крыму путем диалога.
«Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога. Мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма», — добавил Песков.
23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы», которая должна стать «центром выработки и принятия международных решений по деоккупации украинского полуострова». В мероприятии приняли участие делегации из 46 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее охарактеризовал этот саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное по отношению к России мероприятие.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.