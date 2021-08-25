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В Кремле оценили отношения с Турцией после заявления о Крыме

Ведомости

Отношения России и Турции носят партнерский характер за исключкением разногласий по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Крымская платформа» — саммит, где обсуждались решения «по деоккупации полуострова», сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине.

«Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной», — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в Москве готовы разъяснять реальное положение дел в Крыму путем диалога.

«Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога. Мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма», — добавил Песков.

23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы», которая должна стать «центром выработки и принятия международных решений по деоккупации украинского полуострова». В мероприятии приняли участие делегации из 46 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее охарактеризовал этот саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное по отношению к России мероприятие.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных