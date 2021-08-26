Минобороны Великобритании предупредило о возможной атаке в аэропорту Кабула
В аэропорту Кабула может произойти атака в ближайшие несколько часов, заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи, слова которого передает Sky News.
«Разведка за последнюю неделю становится все более уверенной в возможности неминуемого, смертоносного нападения на аэропорт или центры транспортной обработки, используемые западными силами», — сказал британский министр. На вопрос, может ли атака произойти в ближайшие несколько часов, он ответил утвердительно.
Накануне телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил о начале вывода охранявших аэропорт Кабула солдат США. The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден на чрезвычайном онлайн-саммите G7 заявил, что каждый лишний день операции в Афганистане увеличивает угрозу терактов. Официального подтверждения начала вывода американских войск из аэропорта Кабула пока не поступало.
Эвакуация иностранных граждан из Афганистана продолжается с 15 августа, когда боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.