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Песков оценил легитимность власти талибов в Афганистане

Ведомости

Приход к власти в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Талибан» является де-факто совершившимся процессом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала "Талибан". Россия очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие им под контроль большей части территории Афганистана является де-факто совершившимся процессом», — сказал Песков журналистам.

Россия заинтересована в мире на территории Афганистана, в спокойствии и безопасности афганского народа, а также в прекращении отправки наркотических веществ из этой страны, подчеркнул представитель Кремля.

«Безусловно, нам еще предстоит очень внимательно отследить то, какими будут дальнейшие шаги "Талибана" в плане обеспечения порядка, безопасности граждан страны, российских дипломатов. Это сейчас является приоритетом. Сейчас нужно посмотреть, какое в реальности воплощение найдет это свершившееся доминирование "Талибана"», — отметил он.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не спешит признавать власть талибов в Афганистане. Вместе с тем посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что в Афганистане «альтернативы талибам нет» и движение контролирует всю страну.

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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