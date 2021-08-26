Песков оценил легитимность власти талибов в Афганистане
Приход к власти в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Талибан» является де-факто совершившимся процессом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что Россия до сих пор не признала "Талибан". Россия очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие им под контроль большей части территории Афганистана является де-факто совершившимся процессом», — сказал Песков журналистам.
Россия заинтересована в мире на территории Афганистана, в спокойствии и безопасности афганского народа, а также в прекращении отправки наркотических веществ из этой страны, подчеркнул представитель Кремля.
«Безусловно, нам еще предстоит очень внимательно отследить то, какими будут дальнейшие шаги "Талибана" в плане обеспечения порядка, безопасности граждан страны, российских дипломатов. Это сейчас является приоритетом. Сейчас нужно посмотреть, какое в реальности воплощение найдет это свершившееся доминирование "Талибана"», — отметил он.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не спешит признавать власть талибов в Афганистане. Вместе с тем посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что в Афганистане «альтернативы талибам нет» и движение контролирует всю страну.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.