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Песков объяснил цель указа Путина о госслужащих со вторым гражданством

Ведомости

Указ президента России Владимира Путина, позволяющий россиянам со вторым гражданством устраиваться на государственную и муниципальную службу, касается ограниченного количества людей, в том числе — украинцев, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются только гражданами России, устраиваются на государственную и муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, с которым они не могут ничего сделать», — сказал он.

В пример Песков привел тех, у кого есть украинское гражданство. «Речь идет о сотнях людей, не больше, поэтому такое исключение обусловлено реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться», — резюмировал представитель Кремля.

Вчера Путин подписал указ о допуске к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство, если у них нет возможности отказаться от такового. При этом доступа к государственной тайне такие люди не получат. Сама невозможность прекращения гражданства другой страны будет подтверждаться главой государства или президентской комиссией по вопросам гражданства.

При этом лицо с иностранным гражданством обязано принимать все возможные меры, направленные на его прекращение. Кроме того, в этом случае человеку следует воздержаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина иностранного государства, и совершения других действий в таком качестве за исключением тех, что необходимы для прекращения гражданства.

Ранее по теме: Путин разрешил допустить к госслужбе россиян с иностранным гражданством

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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