Песков объяснил цель указа Путина о госслужащих со вторым гражданством
Указ президента России Владимира Путина, позволяющий россиянам со вторым гражданством устраиваться на государственную и муниципальную службу, касается ограниченного количества людей, в том числе — украинцев, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются только гражданами России, устраиваются на государственную и муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, с которым они не могут ничего сделать», — сказал он.
В пример Песков привел тех, у кого есть украинское гражданство. «Речь идет о сотнях людей, не больше, поэтому такое исключение обусловлено реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться», — резюмировал представитель Кремля.
Вчера Путин подписал указ о допуске к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство, если у них нет возможности отказаться от такового. При этом доступа к государственной тайне такие люди не получат. Сама невозможность прекращения гражданства другой страны будет подтверждаться главой государства или президентской комиссией по вопросам гражданства.
При этом лицо с иностранным гражданством обязано принимать все возможные меры, направленные на его прекращение. Кроме того, в этом случае человеку следует воздержаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина иностранного государства, и совершения других действий в таком качестве за исключением тех, что необходимы для прекращения гражданства.