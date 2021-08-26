Песков объяснил цель указа Путина о госслужащих со вторым гражданством

«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются только гражданами России, устраиваются на государственную и муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, с которым они не могут ничего сделать», — сказал он.