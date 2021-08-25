Путин разрешил допустить к госслужбе россиян с иностранным гражданством
Президент России Владимир Путин подписал указ о допуске к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться.
«Установить, что: гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом гражданин может быть назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Он также может продолжить службу на своей должности или быть переведен на другую в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы. Невозможность прекращения иностранного гражданства устанавливается решением президента России или президентской комиссии по вопросам гражданства.
Согласно документу, имеющий иностранное гражданство госслужащий должен принимать все возможные меры, направленные на его прекращение, а также воздержаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина иностранного государства, и совершения других действий в таком качестве за исключением действий, необходимых для прекращения иностранного гражданства.