Путин разрешил допустить к госслужбе россиян с иностранным гражданством

При этом гражданин может быть назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Он также может продолжить службу на своей должности или быть переведен на другую в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы. Невозможность прекращения иностранного гражданства устанавливается решением президента России или президентской комиссии по вопросам гражданства.