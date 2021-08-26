Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

CNN сообщил о заключении под домашний арест экс-президента Афганистана

Ведомости

Представители «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) фактически заключили под домашний арест экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу Высшего совета по национальному примирению в стране Абдуллу Абдуллу, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что в минувший понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Карзая и отобрали у него транспортные средства, из-за чего тот переехал к Абдулле. В среду боевики обыскали дом последнего и лишили охраны и средств передвижения и его. Карзай и Абдулла оставались в Кабуле после прихода к власти «Талибана».

Ранее Абдулла выразил надежду на формирование талибами инклюзивного правительства. Однако теперь он настроен менее оптимистично, чем неделю назад, узнал CNN.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Вчера официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил телеканалу Shamshad TV, что «Талибан» и участники сопротивления в скором времени могут заключить мирное соглашение, которое прекратит войну. До этого издание Foreign Policy сообщило о планах боевиков сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства страны.

Ранее по теме: «Талибан» анонсировал заключение мирного соглашения с сопротивлением в Панджшере
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных