CNN сообщил о заключении под домашний арест экс-президента Афганистана
Представители «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) фактически заключили под домашний арест экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу Высшего совета по национальному примирению в стране Абдуллу Абдуллу, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала рассказали, что в минувший понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Карзая и отобрали у него транспортные средства, из-за чего тот переехал к Абдулле. В среду боевики обыскали дом последнего и лишили охраны и средств передвижения и его. Карзай и Абдулла оставались в Кабуле после прихода к власти «Талибана».
Ранее Абдулла выразил надежду на формирование талибами инклюзивного правительства. Однако теперь он настроен менее оптимистично, чем неделю назад, узнал CNN.
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Вчера официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил телеканалу Shamshad TV, что «Талибан» и участники сопротивления в скором времени могут заключить мирное соглашение, которое прекратит войну. До этого издание Foreign Policy сообщило о планах боевиков сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства страны.