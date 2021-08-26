Пентагон подтвердил второй взрыв в аэропорту Кабула

«Мы можем подтвердить, что взрыв был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько иностранцев и граждан США. Мы также можем подтвердить, по крайней мере, еще один взрыв в отеле Baron или рядом с ним, недалеко от Abbey Gate [один из входов в аэропорт Кабула]», — написал Кирби в своем Twitter. Число погибших и раненых представитель Пентагона не уточнил.