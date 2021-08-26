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Пентагон подтвердил второй взрыв в аэропорту Кабула

Ведомости

В аэропорту Кабула, откуда иностранная военная авиация эвакуирует своих граждан и желающих покинуть Афганистан местных жителей, произошел второй взрыв. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы можем подтвердить, что взрыв был результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько иностранцев и граждан США. Мы также можем подтвердить, по крайней мере, еще один взрыв в отеле Baron или рядом с ним, недалеко от Abbey Gate [один из входов в аэропорт Кабула]», — написал Кирби в своем Twitter. Число погибших и раненых представитель Пентагона не уточнил.

По последним данным, при взрывах в аэропорту Кабула погибли 13 человек, включая детей, сообщалось о не менее 70 раненых. Sky News Arabia отмечает, что взрыв совершил смертник. Пока ответственность за атаку на себя никто не взял. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиян в момент взрыва в аэропорту не было.

26 августа президент США Джо Байден, а также ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия сегодня уже объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС.

Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (организация запрещена в России и признана террористической) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.

По последним данным, самолетами ВВС США и их союзников с середины августа по сегодняшний день вывезено более 95 000 человек, большая часть — на американских самолетах. Кроме того, накануне четыре самолета Минобороны России эвакуировали из Кабула 500 человек — россиян и граждан стран СНГ, включая Украину.

Ранее по теме: МИД заявил об отсутствии россиян в аэропорту Кабула в момент теракта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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