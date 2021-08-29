Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой для России
Украина не является угрозой для России, а украинцы являются братским народом, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», – рассказал он в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
Глава Минобороны также выразил надежду, что на Украине появится человек, который «прекратит всю эту вакханалию националистическую».
Ранее в июне Шойгу сообщил, что в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Он указал на наращивание НАТО числа группировок высокой степени готовности, отрабатывающих маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Вдобавок министр обратил внимание на наращивание интенсивности военной деятельности других стран в Арктике.
Ситуацию в Европе глава российского военного ведомства охарактеризовал как взрывоопасную. Шойгу указал на необходимость принятия ряда мер по ее деэскалации, в том числе отведения районов учений от линии соприкосновения и увеличения транспарентности в сфере применения ракет средней и меньшей дальности.