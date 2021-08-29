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Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой для России

Ведомости

Украина не является угрозой для России, а украинцы являются братским народом, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», – рассказал он в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минобороны также выразил надежду, что на Украине появится человек, который «прекратит всю эту вакханалию националистическую».

Ранее в июне Шойгу сообщил, что в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Он указал на наращивание НАТО числа группировок высокой степени готовности, отрабатывающих маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Вдобавок министр обратил внимание на наращивание интенсивности военной деятельности других стран в Арктике.

Ситуацию в Европе глава российского военного ведомства охарактеризовал как взрывоопасную. Шойгу указал на необходимость принятия ряда мер по ее деэскалации, в том числе отведения районов учений от линии соприкосновения и увеличения транспарентности в сфере применения ракет средней и меньшей дальности.

Ранее по теме: Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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