Шойгу заявил, что не считает Украину угрозой для России

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», – рассказал он в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).