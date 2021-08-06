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Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу ответил одесским анекдотом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с красноярскими журналистами. Он отметил, что так же и с Крымом. «Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – подчеркнул министр.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя это, отметил, что Крым исторически является российской землей, в 1990-х гг. незаконно и временно приватизированной Украиной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных