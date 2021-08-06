Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом
Министр обороны Сергей Шойгу ответил одесским анекдотом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским.
«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с красноярскими журналистами. Он отметил, что так же и с Крымом. «Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – подчеркнул министр.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя это, отметил, что Крым исторически является российской землей, в 1990-х гг. незаконно и временно приватизированной Украиной.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.