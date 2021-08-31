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Президент Казахстана принял отставку министра обороны после взрывов на складах

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева после взрывов на территории военной части в Жамбылской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассмотрел доклад об увольнении министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке и принял ее», — написал Уали в Instagram.

Ранее о том, что Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку, сообщал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу минобороны республики. 26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части. Жителей близлежащих сел решили эвакуировать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщали в МЧС, в результате происшествия около 100 пострадавших были доставлены в больницу, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего.

Ранее по теме: Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку после взрывов на складе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных