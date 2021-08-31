Президент Казахстана принял отставку министра обороны после взрывов на складах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева после взрывов на территории военной части в Жамбылской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассмотрел доклад об увольнении министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке и принял ее», — написал Уали в Instagram.
Ранее о том, что Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку, сообщал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу минобороны республики. 26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части. Жителей близлежащих сел решили эвакуировать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Как сообщали в МЧС, в результате происшествия около 100 пострадавших были доставлены в больницу, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Ведомство сообщало о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего.