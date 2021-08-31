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В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена

Ведомости

В Кремле не хотят вмешиваться в отношения США и Украины, однако надеются, что президент Джо Байден повлияет на украинского президента Владимира Зеленского в плане выполнения им минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств — США и Украины. Единственное — мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки по пути реализации минских договоренностей», — сказал Песков.

Ранее сегодня, 31 августа, Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом, которая несколько раз откладывалась. Главы государств проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.

Накануне в Белом доме пояснили, что визит Зеленского по приглашению Байдена подтвердит «неизменную поддержку» Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму. Украинский лидер впервые обратился к Байдену с предложением подключиться к решению ситуации в Донбассе в середине июля.

Ранее по теме: Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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