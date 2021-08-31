В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена

«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств — США и Украины. Единственное — мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки по пути реализации минских договоренностей», — сказал Песков.