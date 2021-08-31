В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена
В Кремле не хотят вмешиваться в отношения США и Украины, однако надеются, что президент Джо Байден повлияет на украинского президента Владимира Зеленского в плане выполнения им минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств — США и Украины. Единственное — мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки по пути реализации минских договоренностей», — сказал Песков.
Ранее сегодня, 31 августа, Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом, которая несколько раз откладывалась. Главы государств проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.
Накануне в Белом доме пояснили, что визит Зеленского по приглашению Байдена подтвердит «неизменную поддержку» Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму. Украинский лидер впервые обратился к Байдену с предложением подключиться к решению ситуации в Донбассе в середине июля.